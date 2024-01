Corso Umberto, la barriera 'new jersey' sarà rimossa e sostituita con un cordolo spartitraffico

La barriera 'new jersey' presente ormai da più di un decennio in corso Umberto I, sarà rimossa e sostituita con un cordolo spartitraffico, con conseguente modifica di segnaletica verticale e altri dispositivi di sicurezza stradale. I lavori, finanziati con 1 milione e mezzo di euro a valere sui fondi della Città Metropolitana di Napoli, inizieranno entro il mese di giugno.

Questa la risposta dell'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale di Napoli, al question time posto dal vicepresidente del Consiglio Flavia Sorrentino, che ha fatto seguito a precedenti note già inviate le scorse settimane.

"La promessa strappata all'assessore Cosenza, che ringrazio per la disponibilità, segna un importante punto di svolta. Da anni i residenti e i rappresentanti dei commercianti di corso Umberto I, coordinati da Franco Veglianti, che ho incontrato nelle scorse settimane, lamentano insicurezza e disservizi anche a causa dei lavori per la stazione Duomo della Metropolitana e chiedono all’amministrazione di garantire la sicurezza e la regolarità del traffico tutelando al contempo l'incolumità dei turisti e dei cittadini, tra cui bambini, anziani e persone con disabilità. Preoccupa infatti il sensibile incremento dei sinistri stradali: solo qualche settimana fa c’è stata l'ultima vittima sul 'Rettifilo', in quel caso a perdere la vita è stato un 72enne che stava attraversandola strada con la moglie. Posso garantire a cittadini e commercianti che mi assicurerò personalmente le promesse vengano mantenute e che sia tutelata l'immagine, la vivibilità e il decoro urbano di una delle '“vie dello shopping' più grandi d’Europa, che conta oltre 200 esercizi commerciali", afferma la vice-presidente del Consiglio, Flavia Sorrentino.