Corso Malta, dispositivo di traffico particolare per lavori: le date

L'Area infrastrutture stradali e tecnologiche servizio strade, viabilità e traffico del Comune di Napoli, con l'ordinanza dirigenziale numero 50 del 29 gennaio 2024, ha istituito un particolare dispositivo di traffico per lavori nel controviale di corso Malta compreso tra l’intersezione con via Piazzolla e quella con via Colonnello Lahalle e sul un tratto di strada di corso Malta che incrocia via Colonnello Lahalle in vigore dal 12/2/2024 al 5/3/2024.

Nel dettaglio è previsto dal 12/2/2024 al 3/3/2024, il divieto di transito veicolare sul controviale di corso Malta compreso tra l’intersezione con via Piazzolla e quella con via Colonnello Lahalle.

Dalle ore 23,00 del 3/2/2024 alle ore 6,30 del 4/3/2024 e dalle ore 23,00 del 4/3/2024 alle ore 6,30 del 5/3/2024, inoltre, è previsto l’obbligo per i veicoli in transito su corso Malta, provenienti dalla rampa di uscita della Tangenziale, di proseguire diritto all’intersezione con via Colonnello Lahalle.