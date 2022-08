Lavori Corso Garibaldi, dispositivo di traffico fino a fine agosto

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura armamento tranviario in corso Garibaldi, il Comune di Napoli ha istituito da giovedì 4 agosto e fino a mercoledì 31 agosto un particolare dispositivo di traffico.

Nel dettaglio, dal 4 al 31 agosto in corso Garibaldi, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Amerigo Vespucci e il terminale della stazione della Circumvesuviana è prevista:

A) la sospensione degli stalli di sosta a pagamento senza custodia (cd stalli blu), sul lato destro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso via Amerigo Vespucci;

B) l'istituzione del seguente dispositivo di circolazione:

1. il divieto di transito veicolare sulla parte della carreggiata suddivisa in due corsie riservata al transito dei mezzi di trasporto pubblico di linea su gomma e alla circolazione dei tram;

2. sulla carreggiata suddivisa in due corsie destinate al transito veicolare promiscuo;

a. la sospensione del senso unico di circolazione;

b. striscia di mezzeria continua, che diventa discontinua in corrispondenza di intersezioni e passi

carrabili, di suddivisione della carreggiata in due corsie di larghezza pari a metri 3,50;

c. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata;

d. il limite massimo di velocità di 30 km/h;

e. il divieto di sorpasso.