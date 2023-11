Corsi di formazione, fondi sbloccati dopo la denuncia di NapoliToday

Dopo mesi di attesa si sbloccano i fondi dei corsi di formazione del programma gol. NapoliToday aveva pubblicato le denunce di docenti e partecipanti che lamentavano, a un semestre dalla chiusura di percorsi, mancati pagamenti e assenza di attestati di qualifica professionale. Dalle informazioni da noi raccolte, addirittura si evince che molte agenzie del lavoro, enti privati chiamati a realizzare i corsi, non hanno neanche predisposto gli esami finali.

Qualcosa, però, si sta muovendo. Ce lo racconta Paola Cigliano, di professione formatrice, che per prima aveva contattato il nostro giornale per denunciare che era in attesa dei suoi compensi da parte dell'agenzia che l'aveva ingaggiata, circa di 7.500 euro: "Dopo la pubblicazione dei servizi di NapoliToday la situazione è cambiata. Ho ricevuto 3 dei 5 bonifici che erano stati pattuiti. Ho saputo che anche altri miei colleghi sono stati pagati. Speriamo che presto si possa arrivare al saldo".

Se Paola abbia ricevuto parte del suo compenso perché la Regione ha sbloccato i fondi o perché l'Agenzia ha anticipato non è dato saperlo. Anche perché NapoliToday ha chiesto spiegazioni alla Giunta regionale, ma gli assessori Antonio Marchiello e Armida Filippelli hanno preferito non parlare dell'argomento.

Resta aperta la questione dei partecipanti, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, i quali attendono di ricevere il rimborso spese, di poter sostenere l'esame e di ottenere il certificato di qualifica. Anche perché la mancata chiusura formale impedisce loro di accedere ad altri sussidi, bonus e corsi. Dopo la pubblicazione del nostro ultimo servizio, il 13 novembre scorso, fonti vicine all'ufficio di presidenza della Regione hanno parlato di enormi ritardi dovuti all'alto numero di corsi e partecipanti, assicurando che nelle prossime settimane la situazione si sarebbe sbloccata. Nel frattempo, il 22 novembre, in seguito agli articoli di NapoliToday, il consigliere regionale Severino Nappi (Lega) dovrebbe presentare un'interrogazione sull'argomento. Staremo a vedere.