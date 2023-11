Corsi di formazione, in più della metà ritardi per esami e pagamenti

Sono 500 corsi conclusi su 1.200, docenti e partecipanti che aspettano soldi da mesi, esami finali mai allestiti. E' il caos del programma di formazione Gol della Regione Campania. Una sistuazione che NapoliToday ha provato a descrivere con diversi articoli e video nelle ultime settimane. Dopo le nostre denunce su formatori non pagati e partecipanti che aspettano l'attestato, il consigliere regionale della Lega Severino Nappi ha presentato un'interrogazione alla Giunta.

"La Giunta - si legge nel documento del consigliere - ha propagandato la propria intenzione di mettere in campo, grazie a questo strumento, 'politiche attive integrate con la formazione e con l’inserimento lavorativo per migliorare l’occupabilità'. Da quanto si apprende, i risultati raggiunti dal Programma alla data di fine ottobre 2023 purtroppo si stanno rivelando a dir poco pessimi. A fronte dei 133.936 beneficiari del Programma presi in carico dai Centri per l'impiego nel 2023, i risultati dicono che i beneficiari effettivamente associati ad un corso di formazione sono stati 54.505".

Tra i beneficiari della misura ci sono giovani che non studiano e non lavorano, disoccupati di breve e lungo corso, percettori o ex percettori di cittadinanza. Tre quarti della platea è composto da donne. "A fronte dei percorsi formativi realmente avviati - prosegue l'interrogazione - appena per 30 di questi è stata avviata la procedura di pagamento per gli enti di formazione e comunque limitatamente ad un anticipo del 50 per cento, dopo che agli stessi era stata richiesta la presentazione della polizza fideiussoria con obbligo di garanzia; se ancora non bastasse, la piattaforma informatica predisposta dagli Uffici regionali in questo arco di tempo risulta aver avuto molteplici malfunzionamenti, con un ulteriore rallentamento delle procedure.

Sui ritardi di pagamento, NapoliToday ha intervistato diversi docenti nel servizio del 24 ottobre; mentre in un video del 13 novembre vi abbiamo dimostrato che per molti di questi corsi, conclusi nella scorsa primavera, non sono state neanche istituite le commissione d'esame, né erogati i rimborsi spese. In risposta agli interrogativi posti in aula, la Giunta regionale ha fatto sapere che le cose si stanno muovendo, con quali tempi non è stato detto. E' utile ricordare che l'assessore al Lavoro Antonio Marchiello e quello alla formazione Armida Filippelli non hanno mai voluto rilasciare dichiarazioni al nostro giornale sull'argomento.

“Solo grazie alle nostre sollecitazioni - commenta Nappi - la Regione dà finalmente segni di vita e accenna interventi per la esecuzione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori. Da un anno e mezzo 120 milioni di euro stanziati dal Governo per la formazione e per dare opportunità di lavoro ai campani, sono rimasti chiusi nel cassetto, un delitto per una regione che per giunta fa segnare livelli drammatici in termini di occupazione, posizionandosi ultima sia a livello nazionale che europeo. Sia chiaro, come sempre non faremo sconti a nessuno: vigileremo perché le odierne promesse della Giunta si tramutino in fatti”.