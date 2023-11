Corsi di formazione, mancano soldi e attestati. De Luca: "Colpa della burocrazia"

"Colpa della burocrazia, siamo sempre in Italia". Taglia corto così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla domanda di NapoliToday sui ritardi registrati dai corsi di formazione del programma regionale Gol. Nelle scorse settimane, il nostro giornale ha dimostrato che molti di docenti non sono mai stati pagati, che buona parte dei partecipanti non ha ricevuto il rimborso spese e che per oltre la metà dei percorsi conclusi (700 su 1.200) non si sono costituite ancora le commissioni d'esame e, quindi, non sono stati consegnati gli attestati di qualifica professionale. Tutto ciò si registra nonostante i corsi siano finiti mesi fa, tra giugno e luglio 2023.

La questione è stata anche oggetto di un'interrogazione consiliare da parte della Lega. A margine della conferenza stampa di presentazione del corso Its in partnership con il Gruppo Elior, abbiamo chiesto a De Luca (video in alto) quali fossero i motivi di un tale ritardo: "Non conosco le ultime novità sul programma Gol - ha ammesso il presidente - Bisognerebbe chiedere agli assessori competenti". Questi ultimi sarebbero il responsabile della delega al Lavoro, Antonio Marchiello, e Armida Filippelli, titolare della delega alla Formazione. Entrambi, quando contattati, hanno preferito non rispondere alle nostre domande.

"E' bene segnalare questi intoppi - ha proseguito De Luca - Verificherò se ci sono stati ritardi con l'erogazione dei fondi Pnrr. Se non ci sono ancora le commissioni è perché siamo in Italia e questa è la burocrazia. Al netto di ciò, va detto che la Regione sta investendo molto sulla formazione, soprattutto per trattenere i giovani sul territorio". Le risposte di De Luca non sgomberano il campo dai dubbi. Da quanto ci risulta, infatti, sarebbe proprio la Regione a formare le commissioni d'esame e a dare il nullaosta alle agenzie del lavoro per eseguirli. Passaggi che stanno avvenenendo con estrema lentezza. Per quanto riguarda i fondi, invece, dovrebbe trattarsi di risorse già nella disponibilità di Palazzo Santa Lucia, circa 120 milioni di euro come riporta la delibera 281 di giugno 2022.

Il programma Gol è nato soprattutto per disoccupati di lungo corso, percettori ed ex percettori di Reddito di cittadinanza. Il 75 per cento della platea è composto da donne adulte che cercano di ricollocarsi nel mercato del lavoro. Per realizzarli la Regione Campania si è affidata ad agenzie del lavoro accreditate, anch'esse in attesa dei soldi. I ritardi hanno messo i partecipanti in una posizione molto difficile, in quanto senza la chiusura formale del percorso, non possono accedere né a nuovi corsi né a qualsivoglia tipologia di bonus o sussidio.