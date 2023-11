Corsi di formazione, scomparsi attestati e rimborsi spese |VIDEO

"A cinque mesi dalla fine del corso mi ritrovo senza attestato e senza soldi". Clorinda sembra quasi non credere alle parole che pronuncia. Mai avrebbe pensato di trovarsi in questa situazione dopo aver seguito un corso di formazione regionale. Corsi in cui sia i docenti che i beneficiari denunciano di non essere stati pagati e per i quali non sono stati neanche rilasciati attestati ufficiali. E’ lo scenario che sembra delinearsi intorno al programma di formazione gol della Regione Campania.

Il 23 ottobre scorso NapoliToday vi ha mostrato la denuncia di alcuni docenti impiegati in questi corsi che non hanno ancora visto un euro, come Paola che attende 7.500 euro. In quel servizio, chiedemmo spiegazioni a una delle Agenzie del lavoro che realizza i corsi per conto di Palazzo Santa Lucia: "I nostri collaboratori sanno che saranno pagati quando la Regione pagherà noi" ci fu detto.

Da tre settimane chiediamo risposte alla Giunta regionale, ma prima l’assessore al Lavoro Antonio Marchiello e poi quello alla formazione Armida Filippelli hanno declinato il nostro invito a parlare dell’argomento. Nel frattempo, siamo stati contattati da chi questi corsi li ha frequentati. Per lo più donne disoccupate, percettrici o ex percettrici di reddito di cittadinanza, che cercano nuove opportunità di lavoro.

Chi partecipa a questi corsi, come Clorinda, Lucia, Concetta, Stefania e ancora Lucia, ha diritto a un rimborso spese di un euro all’ora e a un attestato di qualifica professionale a fine percorso. Queste donne non hanno avuto né l’uno né l’altro.

"La risposta che ci danno è sempre la stessa: se la Regione non ci paga noi non vi paghiamo". Ma ancora più allarmante è la questione degli attestati, per ottenere i quali queste persone avrebbero dovuto sostenere un esame. Esame, però, che non è mai stato organizzato. Il perché ce lo spiegò la responsabile di un’agenzia ascoltata nel servizio del 23 ottobre. "Non abbiamo i nullaosta per esaminare i partecipanti - ci disse - e i nullaosta li da la Regione. Se non facciamo gli esami non possiamo rendicontare e, quindi, non saremo pagati e via dicendo". Un cane che si morde la coda.

Non avendo avuto risposte dalla Regione non possiamo sapere se ciò corrisponda al vero. Ma c’è un ulteriore paradosso che colpisce le beneficiarie dei corsi di formazione. "Questi corsi risultano ancora attivi - spiega Clorinda - e se non vengono chiusi non possiamo accedere a nessun altro corso e a nessun altro bonus". Un pasticcio burocratico che va avanti da mesi e che fino a ora la Regione Campania non sembra intenzionata a risolvere.