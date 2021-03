Eav, De Gregorio: "Servizio fermo a Pasqua e Pasquetta per scoraggiare le persone a uscire"

“Siamo in zona rossa e avremo un lockdown a Pasqua. Abbiamo capienza dei mezzi al 50%, non rafforziamo le corse ma nei giorni di Pasqua e Pasquetta terremo fermo il servizio per scoraggiare le persone a uscire. Avremo però un servizio dedicato agli operatori sanitari”. Lo ha detto il presidente Eav, Umberto De Gregorio, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio Crc Targato Italia.

De Gregorio si è soffermato sulla situazione del trasporto pubblico locale: “Abbiamo grandi risorse per fare investimenti e alcune sono previste nel Recovery Plan. Quello che manca sono i fondi della gestione ordinaria perché dopo 5 anni di incremento di ricavi da traffico oggi siamo tornati a 15 anni fa. È un disastro e questa cosa in parte viene compensata dai cosiddetti ristori. Deve essere al centro del dibattito la questione delle aziende di trasporto da Roma alla Sicilia fino alla Campania: questa crisi può minare l’equilibrio del trasporto pubblico locale”.