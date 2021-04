Augias, la risposta non placa le polemiche: "Le sue spiegazioni hanno peggiorato le cose"

“Quella di Augias è stata una pericolosa caduta di stile che le sue successive spiegazioni hanno solo peggiorato". Così il presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, commentando la puntata di ‘Città Segrete’ andata in onda ieri sera e la risposta del conduttore della trasmissione - Corrado Augias - alle critiche ricevute.

"L'accostamento, nella stessa puntata su Napoli, di un criminale efferato come Cutolo con, ad esempio, gli intellettuali protagonisti della rivoluzione napoletana, è scorretto. L’esaltazione di personaggi criminali, tra l’altro nell’ambito di una programmazione televisiva a sfondo culturale, rischia di far passare un messaggio sbagliato in un momento in cui è fondamentale invece levare una voce di legalità. Cutolo si è macchiato di crimini terribili, definirlo genio è solo un modo superficiale di leggere la storia di quegli anni, oltre che un’offesa alla memoria delle vittime”, ha concluso Zinzi.