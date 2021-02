Covid, la richiesta: "Vaccinate i lavoratori dei trasporti pubblici"

La richiesta è quella di inserire i lavoratori del trasporto pubblico locale tra le persone da vaccinare al più presto contro il Coronavirus.

A muoverla è il segretario regionale del sindacato Orsa Michele Formisano, che l'ha indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al presidente della commissione ai Trasporti del consiglio regionale Luca Cascone.

''Nell'ultimo anno, lavoratrici e lavoratori dei trasporti - sottolinea Formisano - hanno continuato a svolgere la loro attività a contatto con il pubblico. Sebbene si siano dimostrati indispensabili a garantire la mobilità delle persone e quindi servizio essenziale per la Regione, non sempre hanno visto riconosciuto il grande contributo fin qui fornito. In particolare, il personale delle aziende di trasporto, al pari delle forze dell'ordine e pur in assenza di specifiche regolamentazioni, hanno di fatto dovuto garantire l'applicazione delle norme di viaggio contenute nei provvedimenti governativi a tutela della salute dell'utenza, anche a rischio della propria salute''. '

'Ad oggi, tuttavia - prosegue il segretario regionale dell'Orsa - nonostante un riconoscimento di fatto, da parte delle istituzioni del ruolo strategico ricoperto da codesti lavoratori, ancora non sono stati ricompresi tra quelle categorie essenziali alle quali attribuire una priorità nella somministrazione volontaria del vaccino''.