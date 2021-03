Vaccini ai malati oncologici, l'appello: "Vogliamo vivere. Liberateci da questa paura"

Vaccini anti-Covid per i malati oncologici. Questa è l'appello lanciato da Graziella Pagano, coordinatrice di Italia Viva che da tempo lotta con un brutto male . "Noi malati oncologici viviamo ogni giorno con la paura della morte! Certo lottiamo , viviamo la vita in ‘compagnia’senza farci ridurre solo alla malattia , però la paura rimane ! Ora si aggiunge la paura del COVID Qualcuno dirà che tutti ce l’hanno , certo , ma per noi vuol dire morire . LIBERATECI ALMENO Da UNA PAURA Vogliamo essere vaccinati ,non siamo una categoria , ma persone fragili che , nonostante tutto vogliono vivere!".