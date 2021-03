Emergenza Covid, al Policlinico Vanvitelli attivati 18 nuovi posti letto

La riconversione aveva già coinvolto l'edificio (il 17 di via Cappella Cangiani) con 53 posti. I posti letto complessivi sono 87 di cui 12 di sub-intensiva

"Nuovi interventi organizzativi urgenti per la disponibilità di posti letto per la rete Covid-19". Sono quelli disposti dall'Azienda ospedaliera universitaria 'Luigi Vanvitelli' di Napoli che hanno portato all'attivazione di ulteriori 18 posti letto, questi ubicati nell'edificio 17 di via Cappella Cangiani.

Le postazioni utili sono adesso quindi 34. La riorganizzazione è stata decisa dal direttore generale del Policlinico Antonio Giordano, d'intesa con il rettore e con i direttori DAI.

Le attività di ricovero e cura Covid sono coordinate Luigi Elio Adinolfi, direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina interna che, insieme al personale afferente alla propria U.O.C., andrà ad integrare gli organici per le attività assistenziali assegnate.

