"Lockdown per Napoli e Milano", de Magistris contro il Governo: "Se vero lo dicano"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite di "Tagadà" su La7, ha commentato quando dichiarato da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in merito alla "necessità" di un lockdown per le Milano e Napoli.

"Se le strutture tecniche, il Comitato tecnico scientifico, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Governo, la Regione, hanno degli elementi, è inutile far fare una dichiarazione anche al più autorevole degli esperti - ha spiegato de Magistris - Qua le parole sono piombo: se sono queste le condizioni, chi ha gli elementi per fare una comunicazione ufficiale lo facesse innanzitutto nei luoghi istituzionali, poi li comunichiamo a mezzo stampa come doveroso per ragioni di trasparenza".

"Eviterei di fare questi annunci a mezzo agenzie - ha aggiunto il sindaco - altrimenti creiamo solamente allarmismo e preoccupazione e alla fine non facciamo niente di buono".