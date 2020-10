Covid, Andrea Sannino è guarito: "Grazie vita"

Andrea Sannino è guarito dal Covid. La notizia arriva dallo stesso cantante partenopeo. Queste le sue parole: "Abbiamo appena ricevuto l’esito dei 2 tamponi per me e per tutta la mia famiglia e sono tutti NEGATIVI !! Siamo ufficialmente GUARITI !! Questa é la prima cosa che ho fatto dopo 18 giorni chiuso e isolato in una cameretta, ho aperto la porta e senza nemmeno spogliarmi, ho riabbracciato forte mia moglie e mia figlia... Tra quelle braccia sono ritornato LIBERO !! Grazie Vita"

