Covid-19, migliora il dato dei nuovi positivi e dei decessi negli ultimi 7 giorni in Campania

Analizzando i dati della settimana appena trascorsa (15-21 marzo), forniti dalla Regione Campania e che sono trasfusi dal Ministero della Salute nel report quotidiano, emerge una situazione in miglioramento nella nostra Regione. E' quanto si evince dall'analisi realizzata dal Direttore Scientifico e Responsabile dello Sportello Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore.

Il numero dei nuovi positivi al Covid-19 intercettati negli ultimi 7 giorni, infatti, è pari a 15.370, a fronte dei 18.401 nuovi casi della settimana 8 - 14 marzo 2021 (- 19,7%).

Per conseguenza, è calata anche l'incidenza per 100 mila abitanti, passata da 322 a 269, ancora sopra la soglia di 250. "Sono segnali di una situazione che, sebbene resti critica, induce decisamente alla speranza", spiega Salvatore.

Il dato che invece preoccupa è quello relativo all'occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere della nostra Regione. "Sebbene i tassi d'occupazione dei posti letto nelle aree mediche (38%) e in terapia intensiva (28%) siano inferiori alle soglie d'allerta (fonte: Agenas del 21.3.2021), il trend delle ultime tre settimane è in forte crescita", aggiunge Salvatore.

Inoltre, nella settimana 15-21 marzo, in Italia si registrano 2.797 nuovi decessi, rispetto ai 2.360 della settimana 8-14 marzo (+18%). In Campania, che resta la Regione con il minor tasso di letalità, i decessi di quest'ultima settimana sono 213, rispetto ai 220 di quella precedente (-3%).

Tommasielli: "Chiudiamoci in casa e, se chiamati, andiamoci a vaccinare"

"Il dato più raccapricciante di questa terza ondata, che sarà in evoluzione per i prossimi quindici giorni, è il numero di giovani (18-19-20 anni) nelle terapie intensive degli ospedali cittadini. CI sono molti giovani intubati. Chiudiamoci in casa e, se chiamati, andiamoci a vaccinare". E' quanto scrive sui social la dott.ssa Pina Tommasielli, dell'Unità di Crisi della Regione Campania.