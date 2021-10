Cori razzisti: Peppe Iodice dedica una poesia ai tifosi della Fiorentina

Il comico napoletano Peppe Iodice, a modo suo, ha preso le difese dei calciatori azzurri che ieri a Firenze sono stati bersagliati con cori razzisti. In particolare, con un nuovo video sui social, Iodice ha parlato di Koulibaly, dedicando una poesia ai tifosi della Fiorentina.

Il video in poche ore ha il boom di like e visualizzazioni. Peppe Iodice, come tanti altri, con le sue parole ha voluto condannare questi atteggiamenti che, purtroppo nel 2021, ancora si registrano negli stadi italiani.