“Cooperazione allo Sviluppo: Un ponte tra Italia e Bénin"

Il 10 maggio 2022, presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese e di numerose Autorità civili e militari, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, ha presentato le attività di cooperazione allo sviluppo realizzate a favore della popolazione beninese, nel corso dell’ultima missione istituzionale svoltasi in Bénin dal 27 marzo al 09 aprile 2022, al quale ha partecipato una delegazione di 19 persone composta da medici e rappresentanti di organizzazioni no profit.

L’evento è stato moderato dalla giornalista Brunella Chiozzini, fervida sostenitrice dell’operato dell’Istituzione Consolare, che ha dato voce alle testimonianze di alcuni dei componenti della delegazione tra cui il Prof. Roberto Pennisi, Presidente della ONLUS “ DareFuturo”, il Prof. Enrico Di Salvo e il Prof. Fulvio Calise, rispettivamente Presidente e Consigliere della Onlus “Sorridi konou Konou Africa”.

Molto emozionante è stata la proiezione di un documentario che ha ripercorso tutte le tappe del viaggio istituzionale, commentato dalla Dott.ssa Mariarca Viscovo, neo Assessore alle politiche sociali e lavoro della VI Municipalità di Napoli, che ha coinvolto la platea con il racconto della sua esperienza in Bénin.

La conferenza si è conclusa con il riconoscimento consegnato al Capo Segreteria del Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli Lucrezia Angela Botta dalla collega Camilla Barile e dalla Consigliera di Monte di Procida Marilù Marasco, per lo spiccato senso del dovere e profonda dedizione nei riguardi del popolo beninese.

“Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. L’auspicio è che in un momento cupo come quello che stiamo vivendo, le coscienze di tutti possano risvegliarsi. Perdendo completamente l’umanità non andremo molto lontano” ha dichiarato il Console Gambardella.