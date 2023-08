Bradisismo, dati rassicuranti dai controlli effettuati nelle scuole pubbliche di Pozzuoli

I controlli di vulnerabilità sismica, disposti dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e dall'assessore alla pubblica istruzione Vittorio Festa, con il coinvolgimento della Direzione 4, hanno riguardato tutte le scuole pubbliche del comune flegreo e hanno fatto emergere dati rassicuranti. E' quanto comunica il primo cittadino in una nota.

"E' bene premettere che alcune strutture scolastiche (Rosini, Pisciarelli, Artiaco, Asilo Nido Troisi, V. Emanuele e Borsellino), ubicate in aree a maggiore rischio, sono state oggetto in precedenza di interventi di adeguamento o di miglioramento sismico e che altri istituti (Diano e Quasimodo) sono interessati da interventi di egual misura. Per altri plessi (Pergolesi 1, Montenuovo, Artiaco S. Lucia, S. Martino La Gioiosa, De Filippo - Falcone 1, Troisi - Falcone 2, Borsellino Primaria, Reginelle Primaria, Oriani Infanzia, Marconi, Fatale, Trincone e Lucrino) le attente verifiche dei tecnici della Direzione 4 non hanno fatto registrare alcuna problematica in ordine alla sicurezza relativa a eventi tellurici legati al fenomeno bradisismico in corso. Per i plessi Diaz, Annecchino - Rodari e Pergolesi 2 le attività di controllo e di vulnerabilità sismica sono già state affidate e a breve verranno resi noti i risultati. Si evidenzia inoltre che, per quanto riguarda gli istituti superiori di Il grado, il Comune di Pozzuoli ha sollecitato l'amministrazione della Città Metropolitana di Napoli ad effettuare gli accertamenti sugli edifici di competenza e che, per gli istituti paritari, è stata fatta analoga sollecitazione ai gestori privati. La sicurezza delle scuole e degli alunni è elemento prioritario che sarà sempre al centro della nostra azione amministrativa", scrive il sindaco Manzoni in un lungo post su Facebook.