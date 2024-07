Droni nei cieli di Bagnoli: si controllano i danni del bradisismo | VIDEO

Prosegue nell'area flegrea di Napoli, attraverso l'uso di droni, il censimento della vulnerabilità delle parti esterne degli edifici privati adiacenti ai principali assi stradali.

Il progetto scientifico, sviluppato dal dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’università Federico II, contribuirà alla valutazione degli scenari di rischio nelle zone maggiormente interessate dal bradisismo.

L'analisi degli edifici - fotografica e termografica - andrà avanti fino a fine mese. La campagna di indagine, finalizzata a valutare lo stato di consistenza delle facciate degli edifici prospicienti la principale viabilità di emergenza, riguarda, a Napoli, le seguenti strade: piazza Bagnoli, via Cerbone, piazza Salvemini, viale Kennedy, via Bagnoli, via Nuova Bagnoli, via Nuova Agnano, via Diocleziano, via Ferrara, via di Pozzuoli, via Silio Italico.

"Le squadre saranno riconoscibili perché indosseranno le magliette di ReLuis o quelle del laboratorio LIFT", fanno sapere dal Comune.

Entro ottobre è prevista la fine dei rilievi anche in tutti gli altri comuni flegrei coinvolti nel fenomeno bradisismo ed entro novembre sarà completato il rapporto con tutti i dati ed i rilievi che verrà messo a disposizione della Protezione Civile Nazionale.

Il servizio della web tv del Comune di Napoli.