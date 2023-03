Controlli dell'Asl in alcuni bar buvette presso scuole di Napoli: sanzioni, sequestri e sospensioni attività

Personale dell'Asl Napoli 1 Centro ha effettuato nella giornata di venerdì 10 marzo controlli in alcuni bar buvette presso scuole cittadine.

Questo l'esito delle operazioni reso noto dall'ufficio stampa dell'Asl Napoli 1 Centro:

NAS+ASL

- Liceo Artistico di Napoli - piazza SS. Apostoli

bar buvette - sospensione attività

50 kg di sequestro amministrativo

3 sanzioni tot 4.500€ ( per scarse condizioni igieniche-sanitarie € 1.000 + HACCP € 2.000+ non tracciabilità € 1.500)

8 prescrizioni significative

4 prescrizioni gravi

1 diffida

Laboratorio ad esso correlato per produzione e fornitura - sospensione attività

200 kg di sequestro amministrativo

1 sanzioni tot € 1.000 per scarse condizioni igieniche-sanitarie

8 prescrizioni significative

1 diffida

Lo stesso laboratorio è stato oggetto di ulteriori sanzioni per il proprio punto vendita - sospensione attività

65 kg di sequestro amministrativo

1 sanzioni 6.500€ per scarse condizioni igieniche-sanitarie

4 prescrizioni significative

ASL

- Istituto Serra di Napoli - Vico Trinità delle Monache n. 2

Bar buvette - sospensione attività

Sequestro per circa 10 kg di prodotti da forno

Sanzione di € 4.500

Laboratorio ad esso correlato per produzione e fornitura - rifiuto di dare indicazione

1 segnalazione penale

ASL

- Istituto Alberti di Napoli - Vomero

bar buvette - sospensione attività

Sanzione di € 2.000

Laboratorio ad esso correlato per produzione e fornitura

1 sanzioni € 1.000 per scarse condizioni igieniche-sanitarie

1 diffida per implementazione manuale HACCP.