Sanità privata, stipendi al ribasso solo in Campania

La FP Cgil continua la sua iniziativa contro il fenomeno del dumping contrattuale nella riabilitazione e, dopo l’iniziativa dell’11 Luglio e lo sciopero dello scorso 18 ottobre, chiama a discuterne rappresentanti della politica regionale e nazionale.

Il sindacato, unico in Campania, si sta mobilitando contro l’iniziativa di alcumi imprenditori di modificare in i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ai professionisti sanitari del settore. All’iniziativa prenderanno parte numerosi lavoratori del settore, pazienti e familiari dei pazienti. Tutti stanno vivendo con disagio il peggioramento delle proprie condizioni: da un lato quelle lavorative e dall’altro quelle dell’assistenza. Il dumping nella riabilitazione in Campania, regione nella quale il 97 per cento delle prestazioni sono garantite, in convenzione, da imprese private, rischia di esplodere visto che già, al momento, interessa circa 1.600 operatori del settore.

Ad alimentare il tutto, ci sarebbero alcune discutibili scelte della Regione Campania divenute un vero e proprio unicum sul territorio nazionale rispetto alla rideterminazione delle tariffe.