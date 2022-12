Frana Casamicciola, Conte: "Ora mettiamo in salvo gli ischitani. Il dissesto idrogeologico non si risolve con bacchetta magica"

"Siamo vicini ai familiari delle vittime e a tutta la comunità ischitana. L'isola di Ischia era stata già tormentata dal recente terremoto e ora da quest'altra disgrazia. Adesso lavoriamo tutti per mettere in salvo gli ischitani e poi bisogna lavorare in prospettiva futura per cercare di prevenire queste situazioni". Così l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a Napoli per una serie di appuntamenti, ha parlato dell'emergenza sull'isola di Ischia dopo la frana che sabato scorso ha colpito il territorio di Casamicciola.

"Il problema del dissesto idrogeologico non riguarda solamente Ischia, ma tutto il territorio italiano. Però diciamola tutta e spieghiamolo ai cittadini: non è un problema che si risolve con la bacchetta magica. Un territorio che ha problemi di dissesto idrogeologico e dove in passato si è anche costruito non in funzione di prevenzione e di sicurezza, rappresenta chiaramente un problema che rischiamo di portarci anche per i prossimi anni", ha aggiunto Conte.