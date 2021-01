Conte dimissionario tra le statuette di San Gregorio Armeno

Giuseppe Conte dimissionario in piena pandemia non poteva non finire tra le statuette dei personaggi famosi di San Gregorio Armeno. Ad aver realizzato il "pastore" in terracotta il famoso artigiano napoletano Genny Di Virgilio.

"Con le dimissioni del Presidente del Consiglio - scrive Di Virgilio sulla sua pagina Facebook - vi presento la statuina del premier Conte con tanto di valigia e un cartello con su scritto "vado e torno"".