Chiusa via Conte della Cerra al Vomero: cosa succede

Chiusa da una vistosa rete arancione e presidiata dalla Municipale via Conte della Cerra, con necessità per gli automobilisti che provengono dalla zona Museo e dal Centro Storico di fare un largo giro per raggiungere il cuore del Vomero, dove la viabilità risente ormai da tempo della chiusura di una larga "fetta" di Piazza degli artisti.

Da informazioni assunte da NapoliToday sembra che la chiusura sia imputabile ad un problema ad un solaio del sovrastante edificio dell'Asl.

"Niente di grave - dice Pasquale Laudanno rappresentante del gruppo territoriale "Salvator Rosa e dintorni" - ma potrebbe essere l'occasione per rilanciare la necessità di sistemare il manto stradale di via Conte della Cerra, da tempo in condizioni pietose, come anche i muraglioni di tufo a destra e sinistra della strada che avrebbero bisogno di manutenzione e messa in sicurezza".