Abc, arrivano i contatori dell'acqua digitali: 6,3 mln per sostituirne 30mila

Il CdA di Abc Acqua Bene Comune di Napoli ha deliberato interventi per 6,3 milioni di euro finalizzati alla sostituzione di 30mila misuratori con contatori di nuova generazione e relativa trasmissione dei dati in telelettura.

Gli interventi deliberati sono previsti nell’ambito del progetto “Abc4Innovation” e sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture con il bando “React Eu PON - Infrastrutture e Reti (2014-2020).

Il progetto prevede la completa digitalizzazione delle reti attraverso l’implementazione del nuovo "Sistema Informativo Territoriale" attraverso il quale si potranno attuare misure di controllo delle pressioni in rete con l’implementazione di soluzioni innovative quali la modellazione idraulica, la distrettualizzazione e la ricerca perdite predittiva in grado di ridurre in maniera significativa le perdite idriche nelle reti di distribuzione. Inoltre, esso prevede la sostituzione di circa 24 km di tratti di rete idrica di distribuzione più critica con materiali di nuova generazione.

A margine della seduta del CdA il Presidente di Abc, Alessandra Sardu, dichiara: "L’innovazione tecnologica rappresenta un asset fondamentale per Abc, e ci consente di conseguire obiettivi importanti, come la riduzione delle perdite e l’ammodernamento delle infrastrutture con materiali innovativi. Un percorso importante che ci consentirà nel tempo di cambiare il volto dell’azienda".