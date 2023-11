Conferenza Unesco a Napoli: ad aprire un messaggio del Presidente Mattarella

Ha preso il via oggi, nelle sale di Palazzo Reale, la Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century che vede insieme rappresentanti ed esperti degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Durerù fino a mercoledì 29 novembre.

La Conferenza è stata voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed è organizzata da Maeci e MiC, con il contributo del Comune di Napoli.

Molti i temi che si affronteranno nella tre giorni di incontri e dibattiti, incentrati sul futuro del patrimonio culturale e monumentale cittadino.

I delegati in questi giorni effettueranno anche visite presso alcuni dei principali siti culturali, storici, artistici e museali della città.

Il messaggio del Presidente della Repubblica

"La cornice di Napoli quale sede di questo evento è una scelta felice". È un passaggio del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata inaugurale della Conferenza Unesco Cultural Heritage of the 21st Century. "Poche città al mondo rappresentano meglio la proficua interazione creata nei secoli tra patrimonio materiale e immateriale", ha spiegato ancora il Capo dello Stato.

"L'agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura – ha proseguito Mattarella – nasce nel dopoguerra dall'esigenza di una vasta opera di ricostruzione intesa non solo quale mero ripristino fisico del territorio, ma anche di riscoperta su basi diverse e migliori del rapporto stesso tra esseri umani. Questa esigenza è riflessa nell'atto costitutivo laddove, nell'indicare il mantenimento della pace come obiettivo primario, si disegna una stretta correlazione tra cultura, diritti e libertà fondamentali dell'individuo senza distinzioni né discriminazioni".

Sangiuliano: "Ecco la carta 'Lo spirito di Napoli'"

A margine dell'apertura dei lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century è intervenuto anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "La priorità – ha spiegato – è la definizione di un'importante carta che si chiamerà 'Lo spirito di Napoli' in cui vogliamo affrontare grandi questioni: il rapporto tra beni materiali e immateriali, i cambiamenti climatici che è un tema rilevante perché impatta negativamente anche sui beni culturali, sui monumenti, e su cui dovremo definire una strategia comune, la lotta al traffico illecito dei beni culturali che colpisce significativamente l'Italia e la Grecia".