Conferenza mondiale Unesco, la visita al Centro storico | VIDEO

Si conclude oggi il confronto sulla tutela dei centri storici nella Conferenza mondiale dell’Unesco a Palazzo Reale. Durante la tre giorni, anche la visita dei delegati nel centro storico di Napoli.

Oggi, in particolare, il sindaco Gaetano Manfredi e la direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay, hanno visitato Castel Capuano accompagnati da Aldo De Chiara presidente della Fondazione Castelcapuano.

Nella biblioteca è stata donata all'ospite una maschera di Pulcinella realizzata dal maestro Lello Esposito ed il crest del Comune di Napoli. Davide Di Blasio presidente Fondazione Made in Cloister ha accompagnato gli ospiti, insieme al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in una visita alle opere di arte contemporanea esposte.