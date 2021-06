Concorso per agenti di polizia municipale rinviato: "Fa troppo caldo"

L'iter è partito tre anni fa. Un concorso per otto agenti di polizia municipale nel Comune di Gragnano – un numero ingente viste le dimensioni della città – che si sarebbe dovuto concludere ieri.

Non è andata così: le prove scrite in programma ieri sono state posticipate per l'ondata di calore prevista dalla Protezione civile.

Il concorso doveva tenersi ieri e oggi presso il Pallone Geotermico in via Vittorio Veneto. Il primo cittadino Paolo Cimmino ha però preferito fermarle, il tutto "preso atto che alle 14 e 20 di eri è pervenuto l’Avviso di Criticità per Rischio da Ondata di Calore per la Regione Campania, per una durata di circa 60 ore".

A quanto pare nell'impianto sportivo dove si sarebbero dovute svolgere le prove manca la climatizzazione. Verranno recuperate "in data da definire".