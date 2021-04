Concorso Sud, tante domande dalla Campania nelle prime 24 ore

Sono state presentate 1.155 domande per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno a meno di 24 ore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando promosso dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.

Il maggior numero delle domande è arrivato dalla Campania (58,9%), seguita dalla Sicilia (14,3%), dalla Calabria (14,3%) e dalla Puglia (6,1%). Il profilo più gettonato, tra i cinque proposti, quello di “funzionario esperto amministrativo giuridico” (42% delle domande).

L’età media dei candidati è di 32,8 anni. Le donne sono il 45,1%, i e superano il 50% per i profili di “funzionario esperto amministrativo giuridico” e di “funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale”.