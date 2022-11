Concorsone Comune di Napoli, pubblicati i risultati delle prove preselettive: tutti i dettagli

Sono stati pubblicati a partire da ieri sera, sul sito del Comune di Napoli (a questo indirizzo), gli elenchi degli ammessi alla prova scritta per le figure professionali della categoria D messe a bando dal “concorsone”. I risultati delle preselettive dei profili della categoria C erano stati pubblicati invece venerdì scorso.

Si tratta in totale di 378 posti a tempo indeterminato e di 199 a tempo determinato, che lavoreranno tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana. Sono così suddivisi: Istruttore direttivo amministrativo (169 posti), Istruttore direttivo economico finanziario (70 posti), Istruttore tecnico direttivo (111 posti), Istruttore direttivo informatico (31 posti), Istruttore direttivo comunicazione e informazione (10 posti), Istruttore direttivo culturale (20 posti), Istruttore direttivo scolastico (15), Assistente sociale (90), Istruttore direttivo agronomo (8 posti), Istruttore direttivo polizia locale (53 posti).

Le prove selettive si sono svolte dal 31 ottobre al 3 novembre, e gli elenchi pubblicati delle persone – profilo per profilo – riuscite a passarle sono codificati, ovvero non rendono pubblici i nomi ma i codici personali ricevuti da ciascun partecipante al momento di presentazione della domanda online. Questo vuol dire che è possibile controllare soltanto se si è tra gli ammessi o meno, ma non come sia andata ad altri (salvo naturalmente possedere il loro codice personale).

C'è anche la possibilità, a questo indirizzo, di conoscere direttamente il proprio punteggio e scaricare la propria prova con le risposte corrette a margine.

Punteggi minimi e numero di candidati passati

Per Istruttore direttivo agronomo sono state ammessi 40 candidati, con punteggio minimo per passare la preselettiva pari a 17.3; per Istruttore direttivo amministrativo i candidati passati sono 904 (punteggio minimo 21); per Istruttore direttivo assistente sociale sono passati in 451 (punteggio minimo 11,7); per Istruttore direttivo comunicazione/informazione sono passati in 52 (punteggio minimo 23,4); per Istruttore direttivo culturale sono passati in 104 (punteggio minimo 20,5); per Istruttore direttivo economico finanziario sono passati in 356 (punteggio minimo 19,2); per Istruttore direttivo informatico sono passati in 156 (punteggio minimo 15,5); per Istruttore direttivo polizia locale sono passati in 265 (punteggio minimo 19,2); per Istruttore direttivo scolastico sono passati in 78 (punteggio minimo 18,6); per Istruttore direttivo tecnico sono passati in 567 (punteggio minimo 16,8).

Cosa succederà ora

I candidati che hanno passato le prove preselettive dovranno affrontare un nuovo test scritto, sempre a risposta multipla, ma volto a verificare la conoscenza relativa all'ambito specifico del profilo per cui si concorre. Nell’ambito della prova in questione verrà accertato anche – recita il bando – “il possesso di competenze digitali (strumenti applicativi informatici di base; strumenti web internet e intranet)”.

Successivamente, sempre relativamente alle materie dell'ambito specifico del profilo per cui si concorre (più la lingua inglese), i candidati sosterranno un colloquio interdisciplinare. A quel punto verranno redatte le graduatorie finali sommando i punteggi di prove scritte e orali. Esclusivamente per il profilo istruttore direttivo polizia locale è prevista anche una prova di fisica.