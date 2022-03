Napoli fortunata, 50mila euro di vincite tra Lotto e 10eLotto

Concorso del Lotto molto fortunato per i giocatori partenopei, con due vincitori al Lotto e uno al 10eLotto. La doppietta al Lotto, come riporta agipronews, è stata centrata con un terno secco (9-12-50 sulla ruota partenopea) da 18mila euro, mentre a Pozzuoli si festeggia una vincita da 12.450 euro per un bottino totale della Campania che supera i 30mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 185,2 milioni dall'inizio dell'anno.

Napoli fortunata anche nell'ultimo concorso del 10eLotto: un giocatore, spiega agipronews, ha centrato un 7 Doppio Oro da 20mila euro grazie a un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 647 milioni dall'inizio dell'anno.