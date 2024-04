Concorso Inl, vincitore con parente con 104 assegnato nella sua prima scelta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Accolto il ricorso di un dipendente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale non era stato assegnato alla sede di sua prima scelta. Nello specifico, il ricorrente campano, assistito ai legali dello studio Leone-Fell & C., aveva richiesto l’assegnazione presso una sede territoriale o, in subordine, anche in sovrannumero in quella più̀ vicina al comune di residenza, dovendo prestare assistenza a un proprio familiare, portatore di grave handicap. Il giudice ordinario (sez. Lavoro) ha accolto il ricorso, confermando il diritto del ricorrente a essere assegnato alla sede da lui scelta, in qualità̀ di soggetto beneficiario della precedenza, ex art. 33, comma 5, L. 104/92, a norma del quale “il lavoratore che assiste un parente entro il secondo grado affetto da disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più̀ vicina al domicilio della persona da assistere e non può̀ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. “La legge tutela i soggetti più fragili, ma spesso chi ne può beneficiare non conosce neanche i propri diritti. Il nostro lavoro - spiegano i legali Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio Leone – Fell & C. - serve anche a questo: ristabilire un torto e tutelare i diritti. Chi aiuta un parente che necessita di cure e assistenza ha diritto a essere assegnato con priorità alla sede più congeniale. Se l’amministrazione nega tale diritto sta attuando un comportamento illegittimo; è dunque possibile proporre ricorso al Tribunale del Lavoro e chiedere l’assegnazione nella sede più vicina”.