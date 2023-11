Concorso al Comune di Napoli, ecco il bando per assumere 222 persone a tempo indeterminato

Il Comune di Napoli ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare, 172 nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione e 50 nell’Area Istruttori, e precisamente:

50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D)

50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D)

72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D)

50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C)

Per candidarsi clicca qui: https://bit.ly/3N4pafo

La possibilità di candidarsi scadrà il 27 dicembre alle ore 23.59

Bando unico Comune Napoli