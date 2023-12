Concorso Comune di Napoli, ultimo giorno per inviare le candidature

Si chiude alle 23.59 di oggi il termine ultimo per presentare le candidature al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui 172 nell’area Funzionari ed elevata qualificazione e 50 nell’area Istruttori.

Nel dettaglio:

A) quanto alle 172 unità da inquadrare nell’area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione:

A.1 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D)

A.2 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D)

A.3 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D)



B) quanto alle 50 unità da inquadrare nell’area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente:

B.1 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C).