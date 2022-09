Concorso Comune di Napoli, boom di domande: 120mila iscritti

A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni, sono più di 120mila le domande presentate per il concorsone al Comune di Napoli, il primo dopo 10 anni. La chiusura sarà alla mezzanotte di oggi, ma è probabile che il rush finale comporti dei disagi in caso di troppe richieste (le domande si presentano soltanto online).

Da domani sarà poi il Formez a gestire l'organizzazione delle prove, previste comunque dopo le elezioni del 25 settembre possimo. Le prove saranno effettuate tutte alla Mostra d’Oltremare.

In tutto le assunzioni saranno 1.394, delle quali 242 a tempo determinato. Le graduatorie resteranno comunque aperte per tre anni e si prevede alla fine entreranno in circa 7mila (il fabbisogno del Comune di Napoli al momento è addirittura di 9mila unità).

È un concorso condiviso con la Città Metropolitana, cui andranno alcuni degli assunti. I profili che servono alle due amministrazioni sono 18, 10 nel campo dei laureati e 8 tra i diplomati, e vanno dall'amministrativo alla comunicazione passando per l'ambito culturale e la polizia municipale.