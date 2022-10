Comune di Napoli, alla Mostra d'Oltremare via al 'concorsone' per la categoria C

Prendono il via oggi le prove scritte preselettive per il reclutamento di 762 unità di personale di categoria "C" a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova sarà di 60 minuti.

Gli ammessi sono 79.278 rispettivamente per i seguenti profili:

Istruttore amministrativo (176 posti) ammessi 39262

Istruttore comunicazione e informazione (5 posti) ammessi 7334

Istruttore cultura e promozione del territorio (10 posti) ammessi 8806

Istruttore informatico (36 posti) ammessi 1752

Istruttore tecnico (140 posti) ammessi 5025

Istruttore contabile (130 posti) ammessi 4920

Maestre (50 posti) ammessi 1807

Agenti Polizia Locale (215 posti) ammessi 10372

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare dal 24 al 28 ottobre secondo il calendario:

Le indicazioni per i candidati

I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

Durante la prova gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.