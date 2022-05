Cardarelli, concorso per il pronto soccorso: nessun iscritto

Non c'è nessun iscritto al concorso per 6 posti da dirigente medico nella Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza indetto dall'ospedale Cardarelli di Napoli per incarichi a tempo determinato di sei mesi, rinnovabili. Una sola la domanda di partecipazione presentata al concorso, ma non ammissibile. E' quanto riferisce l'Ansa.

"Dobbiamo spiegare a tutti quanti che il problema Cardarelli, è un problema che riguarda l'Italia intera e che riguarda due volte la Regione Campania. Riguarda l'Italia intera perchè in tutto il paese non vi sono medici per i pronto soccorso. Si stanno facendo, anche in Campania, concorsi per l'emergenza, ma i medici non partecipano. Quindi c'è un problema a carattere nazionale che riguarda questa specificità, i medici dell'emergenza e senza un incentivo economico diverso credo che avremo sempre meno disponibilità dei medici di andare nei pronto soccorso, in tutte le città italiane", aveva detto venerdì scorso il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull'argomento.

Intanto presso il nosocomio napoletano è migliorata la situazione rispetto al grande affollamento dei giorni scorsi, anche grazie alla rete di collaborazione di altri ospedali cittadini.