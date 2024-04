Asl Napoli 2 diffidata: "Graduatoria del concorso fatta scadere troppo presto"

Una graduatoria di un concorso annullata con quattro mesi di anticipo. E' quello che denunciano un gruppo di assistenti sociali che figuravano nell'elenco degli idonei per un bando dell'Asl Napoli 2 risalente al 2020. Denuncia appoggiata dall'Unione sindacale di base che ha diffidato l'Azienda, chiedendo l'immediato ripristino della graduatoria.

In piena pandemia, nel 2020, l'Asl Napoli 2 Nord bandì un concorso per 19 assistenti sociali. I candidati furono sottoposti a quattro prove e una prima graduatoria fu pubblicata il 15 febbraio 2022. Un ricalcolo dei punteggi punto a una nuova graduatoria, pubblicata il 24 marzo. Alcuni ricorsi portarono l'azienda a pubblicare una terza graduatoria, con una delibera ex novo, datata 25 luglio 2022. Assunte i 19 assistenti sociali, l'elenco degli idonei sarebbe dovuto restare valido per due anni in caso dell'attivazione di ulteriori posti, all'Asl Napoli 2 o negli altri enti convenzionati.

Per 20 mesi, in tutte le sue comunicazioni, l'Azienda sanitaria ha sempre fatto riferimento alla graduatoria del 25 luglio. L'ultima circostanza risale al 18 marzo 2024, quando con la delibera 565 è stata assunta la 35esima persona in elenco. Eppure, solo 4 giorni dopo, il 22 marzo, l'Asl Napoli 2 pubblica un bando per l'assunzione di un assistente sociale a Ischia e questa volta, per la prima volta in 20 mesi, si dichiara che la graduatoria considerata valida è quella del 24 marzo 2022. Di colpo, i restanti idonei si sono visti sottrarre quattro mesi di speranze. Speranze alimentate dal fatto la Regione Campania avesse, nelle settimane precedenti, indicato la necessità di assumere massicciamente nei vari distretti.

Venti donne circa hanno costituito un comitato e si sono rivolte all'Usb che ha subito diffidato l'Ente. "All'improvviso abbiamo saputo che quella graduatoria sarebbe scaduta solo due giorni dopo - afferma Giovanna Vitiello, una delle idonee - Sono disoccupata e mamma di un bimbo di 10 mesi. Credevo fosse arrivato il mio momento". Dura la posizione dell'Unione sindacale di base: "Quella di fare il bello e il cattivo tempo con le graduatorie dei concorsi - spiega Mariapia Zanni di Usb - è una prassi consolidata in questa regione che va cancellata. Il diritto di queste lavoratrici è stato violato perché i due anni scattano dalla graduatoria definitiva, approvata con una delibera ex novo a luglio 2022. Considerare un concorso valido il più possibile significa non spendere i soldi per nuovi bandi: è un dovere".

Interpellata da NapoliToday, l'Asl Napoli 2 ha risposto con la seguente nota: "Ci preme innanzitutto chiarire che l’Azienda, impegnata quotidianamente nel reclutamento del personale da destinare al rafforzamento dei servizi, non ha esercitato alcuna azione lesiva degli interessi degli idonei nella graduatoria, dovendo essa stessa rinunciare ad un bacino di candidati da cui attingere per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. Qualsiasi altro intento, altresì, avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai candidati idonei presenti in altre graduatorie vigenti. È importante sottolineare che qualsiasi atto posto in essere in violazione della legge, compreso un contratto di lavoro, sarebbe da considerarsi nullo. L'Asl opera sempre nel rispetto delle leggi e dei principi di correttezza e trasparenza".

Parole che non hanno chiarito le nostre idee e che ci hanno spinto a chiedere ulteriori spiegazioni. Al telefono ci è stato spiegato che in tutte le comunicazioni fino al 18 marzo 2024 è stato erroneamente fatto riferimento alla graduatoria di luglio 2022, ma per l'Azienda la data di riferimento è sempre stata quella di marzo 2022, con scadenza nello stesso mese di quest'anno. Questo perché, ci è stato spiegato, la delibera di luglio non ha sostituito la precedente, ma l'ha solo integrata.

Una posizione considerata inaccettabile da Usb e dalle assistenti sociali presenti in quell'elenco. Motivo per cui, la battaglia legale è da considerarsi solo all'inizio.