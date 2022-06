Concorso Asìa, problemi per iscriversi: via mail password già scadute

Non è partito con i migliori auspici il concorso Asìa per operatori ecologici. Il sito dell'azienda comunale che si occupa della raccolta rifiuti, infatti, ieri sera non ha retto l'impatto con l'enorme numero di persone collegate per iscriversi alla selezione.

Ma anche stamattina non è andato tutto liscio. In tantissimi hanno infatti lamentato problemi per ottenere la password autogenerata dal sito utile ad accedere per la prima volta al proprio profilo.

A quanto pare - e ci sono diversi screenshot a testimoniarlo - per un non meglio identificato errore del sistema la chiave d'accesso, che aveva un orario di scadenza, arrivava già scaduta a chi ne faceva richiesta.

Nel pomeriggio di oggi il problema risulta comunque superato, ed è possibile senza problemi di sorta iscriversi al concorso.