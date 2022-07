Concita De Gregorio e la gaffe su Massa Lubrense, la lettera dei docenti: "Faccia un bagno di umiltà"

Sta facendo discutere la frase pronunciata dalla giornalista di Repubblica Concita De Gregorio, che secondo molti avrebbe denigrato Massa Lubrense ed il suo istituto alberghiero in una similitudine fatta a proposito di Mario Draghi (ne abbiamo parlato ieri qui).

In risposta all'ex direttrice dell'Unità – che non ha fin qui ancora fatto marcia indietro né si è scusata – è arrivata una lettera aperta dai docenti dell'istituto, firmata da oltre 200 insegnanti.

La lettera a Concita De Gregorio

“Lei forse non sa – hanno scritto gli autori della missiva – che negli istituti alberghieri e negli istituti professionali in genere, si lavora e si insegna con la stessa dignità, e con la stessa professionalità di tutte le scuole. Si fa un lavoro duro, dove il contatto col territorio è fortissimo ed intenso e ogni studente che si diploma è un successo enorme, un successo grandissimo, per tutti coloro che vi hanno contribuito e per lo studente. Non è mai un fatto ovvio, non è mai una conseguenza del mero trascorrere del tempo, è frutto di una volontà, di una forza, di un’energia che lei forse non conosce”.

“Faccia il suo bagno di umiltà – proseguono i docenti – e ci pensi bene prima di offendere chi le prepara il pranzo, chi le serve il caffè, chi le prepara il dolce e chi, sorridendo, le porge la sedia e poi la saluta col sorriso. E magari, d’ora in poi, lasci una mancia, che i ragazzi dell’alberghiero, i supplenti, i docenti, di mance alla vita ne hanno lasciate parecchie”.