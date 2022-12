Piazza Plebiscito, festa grande con Rkomi prima dello show di Capodanno | VIDEO

Rkomi infiamma Piazza del Plebiscito. E' stata una grande serata di musica quella vissuta all'antivigilia di Capodanno nella piazza simbolo di Napoli nell'ambito degli eventi di fine anno organizzati dal Comune. Tantissime le persone presenti.

Lo show è iniziato alle 20.30 con l'esibizione di tante bravissime artiste: in ordine di apparizione Stè, Gaiè, Iosonorama, Lil Jolie, LNDFK, Nziria e la Nina, insieme alla quale ha duettato Franco Ricciardi.

Alle 22.45, poi, l'inizio del concerto di Rkomi, reduce da un anno di successi dopo la hit sanremese "Insuperabile" e dalla partecipazione in qualità di giurato all'ultima edizione di X Factor. L'artista milanese, con madre napoletana, si è esibito in full band nelle sue hit più famose ed apprezzate dal pubblico in piazza.

Questa sera il gran finale con il Peppy Night Show con Peppe Iodice e tantissimi ospiti a partire dalle ore 21.30.