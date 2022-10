Scampia patria del rap: in migliaia per Fibra, Marrakash e altri

Una folla così, forse, a Scampia non si era mai vista. Per una notte, il quartiere a Nord di Napoli diventa il regno indiscusso del rap. Fabri Fibra, Marrakasch, Madame, Gue Pequeno, Geolier, Ernia. Sono tanti i nomi che, uno alla volta, sono sfilati sul palco per il Red Bull 64bars, il più grande evento nel Sud Italia organizzato dal marchio della bevanda che mette le ali.

Una giornata cominciata presto. Già dal primo pomeriggio, piazza Ciro Esposito ha cominciato a riempirsi. Alle 17 l'inizio della musica, con dj set e artisti che hanno scaldato l'ambiente: HeallHeaven DJ Set, Dipinto, Plug, Wad, J Lord, Vettosi. Dalle 21, poi, il main event davanti a 8mila spettatori.

Il concerto era sold out da settimane, ma è stato possibile seguirlo anche in diretta su Youtube. I protagonisti più attesi, i grandi nomi del rap italiano, si sono esibiti in un mix senza soluzione di continuità fatto di brani propri altri presi dall'album 64 Bars.

Una serata speciale per Scampia, che il 10 ottobre vedrà anche l'inaugurazione della sede universitaria. Un altro passo verso l'emancipazione dall'etichetta di periferia bruciata e senza speranza. Nel day after, sui social, scorrono parole di entusiasmo: "A chi c'era, a chi non c'era ma con lo spirito era in piazza, alle anime in cerca di Buon futuro, alle parole che nascono dal cemento, alla poesia metropolitana, allo sguardo dei giovani, al riscoprirsi comunità. Alla mia amata Scampia. Ieri il velo d'oblio per un attimo è stato riposto e ci sei apparsa in tutta la tua bellezza inaudita" il messaggio lanciato via Facebook dal presidente della Municipalità 8, Nicola Nardella.

"Questa sera i riflettori, le luci, le telecamere saranno al servizio di immagini che faranno il giro del mondo. E questa volta non per mostrare ombre, fomentare pregiudizi o luoghi comuni. Per comunicare che c'è una città, la nostra, che attrae investimenti internazionali e un quartiere, Scampia, che merita di essere al centro dell'attenzione per ciò che di buono e sano ha da raccontare ed offrire" le parole del consigliere comunale Flavia Sorrentino prima dell'evento.

"Tanta soddisfazione nel vedere un evento così bello dedicato a chi spende la propria vita a riscattare pregiudizio, abbandono, camorre per incoraggiare e proteggere bellezza, cultira e la forza del riscatto" ha scritto Alessandra Clemente, consigliere comunale ed ex assessore. Una serata indimenticabile. E chi non c'era se ne sarà pentito.