Piazza Plebiscito, tutto pronto per il concerto evento di Radio Italia | FOTO

Tutto pronto in piazza Plebiscito per l'attesissimo concerto di Radio Italia, in programma questa sera a partire dalle ore 20.40. Sul palco, già allestito, e sul quale sin da ieri si stanno svolgendo le prove degli artisti, saliranno alcuni grandi protagonisti della musica italiana, come Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai, che saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori.

L'evento è ad accesso gratuito, riservato a chi è munito di accredito, sul quale è segnalato il varco di entrata. I cancelli apriranno alle 15.00 e l’ingresso all’area dello spettacolo dovrà avvenire entro le 19.30. I varchi per gli ingressi sono due: via Cesario Console e piazza Trieste e Trento.

Diretta tv e streaming per il concerto

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile, inoltre, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon, e in diretta tv, dalle 20.40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Le misure del Comune di Napoli per l'evento

Il Comune di Napoli ha istituito per l'occasione un particolare dispositivo di circolazione e il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 12.00 di giovedì 27 giugno 2024 e fino a cessate esigenze di venerdì 28 giugno 2024, in piazza Plebiscito ed aree limitrofe.

L'ente di palazzo San Giacomo ha disposto, inoltre, la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività dalle ore 23.30 di giovedì 27 giugno 2024 e fino a cessate esigenze di venerdì 28 giugno 2024, nelle seguenti aree cittadine: intera area piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Cesaro Console fino all’intersezione con via Santa Lucia, volonnato delle chiesa di San Francesco da Paola.