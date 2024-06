Concerti di Nino D'Angelo e Tropico, le misure del Comune di Napoli per i due eventi

Con un'ordinanza sindacale, il Comune di Napoli ha istituito il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione del concerto di Nino D’Angelo previsto per sabato 29 giugno 2024 presso lo stadio Maradona con inizio alle ore 21.00. Analogo provvedimento è stato preso anche in occasione del concerto di Tropico, in programma venerdì 28 giugno in piazza Plebiscito.

Per quanto riguarda il concerto di Nino D'Angelo, l'ente di Palazzo San Giacomo ha istituito anche un dispositivo di temporaneo di circolazione in alcune strade ricadenti sul territorio della X Municipalità.

Nel dettaglio è previsto:

- Il divieto di transito in largo Barsanti e Matteucci a partire dalla rotatoria di viale Marconi;

- Il divieto di sosta con rimozione coatta e conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia lungo le strade come di seguito indicate:

• via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra piazzale Tecchio e via Leopardi;

• via Galeota, dall’intersezione con via Marino all’intersezione con via Tansillo;

• via Jacopo de Gennaro dall’intersezione con via Marino all’intersezione con piazzale D’Annunzio;

• via Tansillo, dall’intersezione con via Galeota all’intersezione con via Jacopo de Gennaro;

• viale Marconi;

• piazzale D’Annunzio;

• largo Barsanti e Matteucci.