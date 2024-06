Musica al bagliore di luna: grande successo per il concerto a lume di candela

“Grande successo per il concerto a lume di candela alla Casina Vanvitelliana. Abbiamo vissuto una notte dalle mille emozioni. Musica classica, al bagliore di luna. Sul terrazzo del Palazzo dell’Ostrichina. Era un deposito. Negli ultimi anni è rinato. Così facciamo rinascere un luogo abbandonato, degradato. Il Parco Vanvitelliano. Siamo riusciti a trasformarlo in uno dei centri culturali più importanti e vissuti della Campania”. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, in un post su Facebook, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo riscosso dal concerto a lume di candela che si è tenuto nell’ultimo fine settimana alla Casina Vanvitelliana.

“Vivremo un’estate di grandi eventi artistici, affacciati sul lago Fusaro. Le notti Vanvitelliane. Insieme, verso il turismo di qualità. Un passo alla volta”, conclude il primo cittadino bacolese.