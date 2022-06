Gigi D'Alessio presenta la festa in Piazza del Plebiscito: "A Napoli siamo nati per non avere. Questa festa è per la città"

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia è stato presentato “UNO COME TE - Trent’anni insieme”, l’evento con Gigi D’Alessio che si terrà il 17 – già sold out – e il 18 giugno in Piazza del Plebiscito. Un evento speciale per il cantautore partenopeo che festeggia in grande stile i suoi primi 30 anni di musica. Alla conferenza hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

D’Alessio, accompagnato dai suoi fan, è pronto a ripercorrere la sua emozionante musicale e televisiva attraverso le sue indimenticabili canzoni. Con lui, sul palco, ci sarà un’orchestra d’eccezione diretta dal maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti straordinari, come Amadeus, Fiorello, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Mara Venier.

Sul palco anche LDA

Sul palco anche il figlio Luca (LDA) che canterà un successo accompagnato dal padre al pianoforte. Tanti gli omaggi in scaletta come quello a Mario Merola, Maradona, Lucio Dalla e l'indimenticato Pino Daniele. Un altro momento emozionante in programma si terrà quando Gigi D'Alessio si sposterà al San Carlo per cantare accompagnato da un'orchestra di sole donne. La prima serata, quella del 17, andrà in onda in diretta su Rai 1 - e su Rai Play senza interruzioni pubblicitarie - e su Radio 2.

"La gente ha sempre creduto in me"

"Volevo fare uno spettacolo importante per la mia città. Perché sono nato qua dove la gente ha sempre creduto in me e mi ha difeso sempre. Noi siamo nati per non avere. Quindi, quando qualcuno ha successo o c'è qualcosa che non va, o è stato raccomandato. Per le cose noi dobbiamo lavorare di più. Però ho scritto 'Non mollare mai' perché sono uno che non si arrende. Trent'anni significa che uno esiste da trent'anni ed è questo il vero dato importante: si esiste e si resiste", ha detto D'Alessio nel corso della conferenza.