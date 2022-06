Cresce l'attesa nel centro di Napoli per il concerto evento del cantautore partenopeo in piazza Plebiscito

Grande attesa per il concerto evento di Gigi D'Alessio in piazza Plebiscito. Poco prima delle 19 l'apertura dei cancelli, con tantissime persone in coda sotto la pioggia a partire dalla fine di via Toledo, pronte a riempire la piazza con il loro entusiasmo.