Festa grande per Franco Ricciardi: il "re" di Secondigliano conquista il Maradona - VIDEO

Grande festa ieri sera al Maradona per Franco Ricciardi. Il cantautore partenopeo ha ripercorso oltre 30 anni di carriera davanti a circa 30mila persone. Lo spettacolo - anticipato dal dj set della star internazionale Deborah De Luca - si è aperto con le note di 'O sole mio e con "167". "Finalmente ce l'abbiamo fatta" ha detto Ricciardi al pubblico prima di intonare "Madama blu" della colonna sonora della serie Gomorra.

L'artista ha poi proseguito con "Je" estratto dall'ultimo album, ma i 30mila del Maradona si sono letteralmente scatenati sulle note di "Primmavera". Primo ospite sul palco Andrea Sannino con il quale Ricciardi ha duettato in "Te voglio troppo bene". Lo stadio, poi, ha omaggiato Sannino - visibilmente emozionato - cantando "Abbracciame".

Il "viaggio" dello scugnizzo della Masseria Cardone è poi proseguito tra nuovi brani e vecchi successi come "Madre Lucia", "Caro papà", "Prumesse" - sul palco anche Enzo Dong, "So semp chille" e "Chiammale". Tra gli ospiti anche Clementino che, dopo aver duettato in "Magari questa notte", ha improvvisato un freestyle e La Nina con la quale Ricciardi ha inciso "Tu".

Emozionante il momento in cui il cantautore ha ricordato i genitori e le sue origini, ma anche quando ha omaggiato Diego Armando Maradona cantanto - mentre sventolava una maglietta del Napoli campione d'Italia - "La mano de Dios". Nel finale Ricciardi - accompagnato da un coro gospel - ha proposto al pubblico "Cuore Nero" (brano del '97 con i 99 Posse) e "Parlame", inciso con Maria Nazionale.

Il concerto evento - dopo che il pubblico lo ha chiesto a gran voce per tutta la serata - si è chiuso con "Treno": sul palco anche Rocco Hunt. Ricciardi ha, quindi, ringraziato tutti i musicisti che lo hanno accompagnato e l'organizzaziona, ma una serie di "grazie" è stata rivolta ai suoi fan che hanno illuminato il Maradona con le torce dei telefoni.