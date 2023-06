Lunghe code all'esterno dello stadio Maradona per il concerto dei Coldplay.

Sia dal lato Distinti che all'ingresso per il Prato nel varco settore ospiti, migliaia le persone in fila in attesa di entrare per assistere all'evento.

Intorno alle 20.40 le file si sono sbloccate, con il pubblico che ha fatto il proprio ingresso nell'impianto.