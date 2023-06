Sale "la febbre" per i Coldplay: fan in fila dall'alba all'esterno del Maradona - VIDEO

Sale la febbre per il doppio concerto dei Coldplay a Napoli. il momento tanto atteso è finalmente arrivato. La band britannica sarà sul palco dello stadio Maradona per il primo dei due concerti evento già 'sold out' da 10 mesi.

Lo show prenderà il via dopo le 19.00, con le esibizioni della band scozzese Chvrches e di Laila Al Habash, giovane cantante romana di origini palestinesi, prima dell'irrompere sulla scena di Chris Martin e compagni.

I fan, come dimostrano diversi video sui social, hanno raggiunto lo stadio Maradona già dalle prime ore del mattino. L'apertura dei cancelli dovrebbe avvenire verso le 16.